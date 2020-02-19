Татарстанец выиграл бронзу на чемпионате Европы по бадминтону

Представитель Татарстана Сергей Сирант в сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы по бадминтону среди мужских команд, прошедшего во французском Льевене.

Российская команда впервые в своей истории завоевала медали европейского первенства.

В групповом этапе россияне одолели сборные Австрии, Ирландии и Польши, а в четвертьфинале превзошли болгар. В полуфинале Россия уступила датчанам и довольствовалась местом в тройке сильнейших.

Отметим, что женская команда остановилась в шаге от медалей, уступив в 1/4 финала сборной Шотландии.