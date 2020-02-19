Хабиров предложил увековечить имя экс-тренера «Салавата Юлаева»

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею по увековечиванию имени бывшего тренера «Салавата Юлаева» Сергея Михалева.



«Сегодня после тренировки ко мне подошли ветераны и тренеры «Салавата Юлаева», которые рассказали, что в Уфе уже несколько лет затягивается принятие решения об одном важном деле. После трагической гибели Сергея Михалёва болельщики и специалисты выступили с инициативой назвать одну из уфимских улиц именем легендарного тренера, который привел наш клуб к единственному в истории «золоту».

И дело не только в спортивных показателях. Он был очень позитивным и авторитетным человеком, которого уважали хоккеисты и с которого брали пример дети. Конечно же, имена таких людей мы должны увековечивать. Надеюсь, депутаты Горсовета Уфы все же рассмотрят этот вопрос в ближайшее время», — написал Хабиров в своем фейсбуке.

Михалев возглавлял «Салават Юлаев» трижды, завоевав вместе с командой золотые медали чемпионата России в сезоне-2007/08.

В апреле 2015 года он погиб в автокатастрофе, возвращаясь из Челябинска с похорон тренера Валерия Белоусова. В ноябре того же года игровой свитер Михалёва был поднят под своды домашней арены «Салавата Юлаева» «Уфа-Арены».