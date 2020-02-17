Татарстан вошел в число лидеров среди регионов РФ по числу абонентов мобильного интернета

На конец сентября 2019 года в России было зарегистрировано 144 млн активных абонентов мобильного интернета. Соответствующие расчеты сделал Росстат на основе данных Минкомсвязи.

Рейтинг регионов с наибольшим числом активных абонентов (показатель учитывает не людей, а сим-карты с доступом в интернет, — прим. ред.) возглавила Москва (27 млн). Далее идут Санкт-Петербург (9,2 млн), Краснодарский край (6,7 млн), Свердловская область (4,1 млн) и Татарстан (3,9 млн).

Меньше всего абонентов зафиксировано в Севастополе (11,7 тыс.), на Чукотке (50,8 тыс.), в Еврейской автономной области (129,7 тыс.), Магаданской области (145,3 тыс.) и на Алтае (190,6 тыс.), пишет RT.

Ранее сообщалось, что рынок сотовой связи в 2019 году в России вырос до 986 млрд рублей. Средний ежемесячный платеж составил 321 рубль.