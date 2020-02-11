В матче «Авангард» — «Ак Барс» шайба попала в лицо болельщицы

В Балашихе в эти минуты проходит матч регулярного первенства КХЛ между «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».

В середине первого периода в одном из эпизодов шайба вылетела за пределы площадки и угодила в лицо болельщицы.

Судя по ТВ-картинке девушка получила рассечение, по ее лицу текла кровь. Сразу после инцидента она в сопровождении молодого человека покинула трибуны.

О состоянии девушки на данный момент неизвестно.