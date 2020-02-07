Минздрав Татарстана: жизнь пострадавших при крушении вертолета вне опасности, оба в сознании

Фото: Прокуратура

Угрозы жизни двоих пострадавших в результате крушения вертолета в Татарстане нет, сообщили в Минздраве Татарстана.

Там уточнили, что оба находятся в сознании.

«Первый пострадавший, доставленный в РКБ с места крушения вертолета, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под контролем врачей, в сознании», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

В Следкоме сообщили, что вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лаишево, он в результате удара о землю получил значительные повреждения корпуса. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу, а депутат Айрат Хайрулин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.