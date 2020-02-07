Mash рассказал, как спасают выживших в крушении вертолета под Казанью

Фото: телеграм-канал life shot

Двое выживших в крушении вертолета под Казанью были доставлены на берег на судне на воздушной подушке, пишет телеграм-канал Mash. Пилот и помощник депутата находятся в крайне тяжелом состоянии, оба без сознания — эту информацию официально подтвердило и МЧС Татарстана.

Тело погибшего оказалось зажато вертолетом. Изначально спасатели добрались до места падения, нашли выживших и довезли их на берег. Попытки вытащить зажатое тело продолжаются.

Вертолет, по данным СМИ, принадлежит Айрату Хайруллину. По информации телеграм-канала Mash, погибшим является именно Хайруллин, выжили пилот и помощник депутата. Информацию о гибели Хайруллина также приводят ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники. Официально на момент публикации это не подтверждено.