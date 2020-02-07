Новости происшествий

19:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Mash рассказал, как спасают выживших в крушении вертолета под Казанью

19:14, 07.02.2020
Mash рассказал, как спасают выживших в крушении вертолета под Казанью
Фото: телеграм-канал life shot

Двое выживших в крушении вертолета под Казанью были доставлены на берег на судне на воздушной подушке, пишет телеграм-канал Mash. Пилот и помощник депутата находятся в крайне тяжелом состоянии, оба без сознания — эту информацию официально подтвердило и МЧС Татарстана.

Тело погибшего оказалось зажато вертолетом. Изначально спасатели добрались до места падения, нашли выживших и довезли их на берег. Попытки вытащить зажатое тело продолжаются.

Вертолет, по данным СМИ, принадлежит Айрату Хайруллину. По информации телеграм-канала Mash, погибшим является именно Хайруллин, выжили пилот и помощник депутата. Информацию о гибели Хайруллина также приводят ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники. Официально на момент публикации это не подтверждено.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Сергеем Мироновым, главой администрации Кировского и Московского районов г. Казань
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров