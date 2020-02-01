«Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» и одержал шестую победу подряд

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» (2:0).

Казанцы открыли счет в середине первого периода, когда в большинстве Артем Галимов подправил шайбу после выстрела Микаэля Викстранда с синей линии. Результат на табло долгое время оставался неизменным, пока Данис Зарипов в третьем периоде не удвоил преимущество казанцев. После этого «Ак Барс» уверенно довел дело до шестой победы подряд в КХЛ.

Вратарь казанцев Адам Рейдеборн оформил третий шатаут в сезоне, отразив 16 бросков соперника.

«Ак Барс» Казань «Динамо» Рига 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Галимов А. (Азеведо, Викстранд, 12:54, 5x4)

2:0 — Зарипов (Воронков, Галимов Э., 46:13, 5x4)