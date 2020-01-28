Старт производства нового iPhone могут отложить из-за коронавируса

Появление в Китае нового коронавируса может повлиять на начало сборки новой бюджетной модели смартфона iPhone.

По данным Bloomberg, почти все iPhone производят на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу (административный центр Хэнани) и на сборочном предприятии фирмы Pegatron недалеко от Шанхая. Оба города находятся на расстоянии более чем 500 км от Уханя, где впервые выявлен коронавирус.

«Я не могу представить сценарий, при котором нынешние производственные цепочки [Apple] не будут затронуты», — сказал аналитик Патрика Мурхэда.

В целом Apple имеет порядка 10 тыс. сотрудников в Китае. При этом всего в производственных цепочках продукции американской корпорации в КНР задействованы несколько миллионов человек.

Ранее стало известно, что американская компания Apple в феврале собирается начать сборку бюджетного iPhone, выпуск запланирован на март. Это будет первый бюджетный телефон «яблочников» со времен iPhone SE.