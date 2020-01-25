Викстранд пропустит игру с «Автомобилистом»

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд пропустит сегодняшний матч регулярного первенства КХЛ против «Автомобилиста».

Сегодня шведский хоккеист впервые после короткой болезни принял участие в ледовой тренировке казанцев. Однако, по словам старшего тренера «Ак Барса» Игоря Горбенко, швед пока не готов выйти на игру.

«Да, он болел, сегодня в первый раз катался всего. Поэтому играть он не будет. Остальных ждём, их не хватает, они готовятся. Но мы об этом не думаем — одни выздоравливают, готовятся другие, и у них есть сыграть матч и показать, что готовы помогать команде. Вклад в победу зависит от каждого игрока», — сказал Горбенко.

Напомним, ранее Викстранд пропустил матчи против московского «Динамо» и «Салавата Юлаева».