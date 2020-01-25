Туктамышева рассказала о своем отношении к смене гражданства

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на предложение заокеанского журналиста принять канадское гражданство.

«Да, {читала об этом}, это все пустые разговоры. Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Я никогда не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас», — сказала Туктамышева.

Напомним, ранее фигуристке предложили получить канадское гражданство. По словам инициатора такого предложения Филипа Херша, Туктамышева могла бы выступать за Канаду на международных соревнованиях, так как уровень местных фигуристок значительно уступает российским спортсменам.

Тренер фигуристки Алексей Мишин не стал опровергать возможную смену гражданства своей подопечной.