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Лаишевский суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing под Казанью

12:13, 24.01.2020 1
Лаишевский суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing под Казанью
Фото: "Реальное время"

За истечением шестилетнего срока давности закрыл дело о катастрофе под Казанью сегодня Лаишевский райсуд Татарстана. Такое ходатайство было заявлено подсудимыми и не встретило возражений у прокурора, возражали лишь несколько потерпевших, передает с заседания журналист «Реального времени».

Напомним, в результате падения Boeing в ноябре 2013-го погибли все 44 пассажира рейса Москва — Казань и шестеро членов экипажа.

В преступной халатности обвинили бывшего главу межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова, в нарушении правил безопасности на воздушном транспорте — экс-заместителя гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и замдиректора летной службы Виктора Фомина. Уголовные дела командира и второго пилота Boeing прекращены посмертно. Все трое вину не признали, но против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям не возражали.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:25
    Ну и Слава Б-гу!
    Слава Аллаху!
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