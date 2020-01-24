Лаишевский суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing под Казанью

Фото: "Реальное время"

За истечением шестилетнего срока давности закрыл дело о катастрофе под Казанью сегодня Лаишевский райсуд Татарстана. Такое ходатайство было заявлено подсудимыми и не встретило возражений у прокурора, возражали лишь несколько потерпевших, передает с заседания журналист «Реального времени».



Напомним, в результате падения Boeing в ноябре 2013-го погибли все 44 пассажира рейса Москва — Казань и шестеро членов экипажа.

В преступной халатности обвинили бывшего главу межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова, в нарушении правил безопасности на воздушном транспорте — экс-заместителя гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и замдиректора летной службы Виктора Фомина. Уголовные дела командира и второго пилота Boeing прекращены посмертно. Все трое вину не признали, но против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям не возражали.