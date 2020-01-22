Суд оставил бывшего министра Абызова в СИЗО до марта

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Он останется под стражей до 26 марта.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил признать ходатайство о продлении Абызову ареста обоснованным и составленным с соблюдением норм закона и постановил продлить срок содержания обвиняемого под стражей до 26 марта», — передает ТАСС слова судьи.

Напомним, что Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Следствие вменяет бывшему чиновнику преступления, подпадающие под такие статьи УК РФ как: создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).