В Казани проходит чемпионат и первенство Татарстана по ушу — видео

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В Татарстане проходит чемпионат и первенство республики по ушу, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Казань съехались 130 спортсменов со всей республики в возрасте от 4 до 57 лет. Они выступают с групповыми или одиночными программами.

Эти соревнования отборочные, этап чемпионата ПФО. Все участники, выигравшие эти соревнования, отправятся защищать честь республики на чемпионат в Перми, который будет проходить 4 февраля.