Между Казанью и Екатеринбургом начнет курсировать дополнительный поезд

Казань и Екатеринбург свяжет дополнительный поезд. Он начнет курсировать с 24 января.

Прямой поезд №239/240 Екатеринбург — Казань будет курсировать через день, с 24 января по 24 мая и с 18 сентября по 12 декабря. Отправление из Екатеринбурга запланировано по четным числам в 18:32 (по местному времени).

Из Казани поезд будет отправляться по нечетным числам в 15:13, с 25 января по 25 мая и с 19 сентября по 13 декабря, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что с 15 января изменится расписание пригородного поезда Казань — Шемордан по техническим причинам.

