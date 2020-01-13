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С 15 ноября изменится расписание пригородного поезда Казань — Шемордан

17:52, 13.01.2020
С 15 ноября изменится расписание пригородного поезда Казань — Шемордан
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

С 15 ноября изменится расписание пригородного поезда Казань — Шемордан по техническим причинам.

Так, до станции Кендери поезд следует согласно действующему расписанию и прибывает в 05.45.

Далее: о.п. 807 км (05.48—05.49), о.п. 804 км (05.53—05.54), Дербышки (06.00—06.02), Компрессорный (06.07—06.08), о.п. Новаторов (06.11—06.12), Ометьево (06.16—06.19), о.п. Метро «Аметьево» (06.21—06.22), Вахитово (06.27—06.28), прибытие на станцию Казань в 06—35, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

БизнесТранспортОбщество Татарстан
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