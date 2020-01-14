В Башкирии предприниматель из Татарстана убил своего партнера по бизнесу из-за долга

В Башкирии перед судом предстал 63-летний предприниматель из Татарстана. Он признан виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

21 ноября 2018 года на берегу реки Уязы-Тамак Туймазинского района Башкирии было обнаружено тело 49-летнего предпринимателя из Екатеринбурга с огнестрельными ранениями.

Следователи уголовного розыска установили, что накануне погибший встречался с партнером из Татарстана, а после переговоров уехал с ним на «Лексусе». Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы татарстанского бизнесмена и обнаружили автомобиль, однако в ходе его осмотра каких-либо следов преступления обнаружено не было.

Позже стало известно, что у мужчины имеются два автомобиля марки Lexus одной и той же модели, однако один из них не числился за обвиняемым и имел фиктивный государственный регистрационный знак, идентичный с первым автомобилем.

В ходе розыска автомобиль был найден, его спрятал сын по просьбе обвиняемого. Во время осмотра в салоне «Лексуса» была обнаружена кровь потерпевшего, а также стекло со стороны водительского сиденья было недавно заменено.

Позже обвиняемый сознался. Выяснилось, что убийство он совершил из-за денежного долга партнера. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой татарстанец нанес несколько ударов по голове потерпевшему рукоятью пистолета, после чего трижды выстрелил в него, попав два раза в голову и один раз в туловище.

Затем бизнесмен вывез тело к реке и сбросил его в воду, а после вернулся в Татарстан.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, свою вину он не признал.

Также ему придется компенсировать моральный ущерб родным погибшего в размере 1 млн рублей, передает пресс-служба Следкома РБ.