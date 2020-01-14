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Туристы из Казани застряли на Филиппинах из-за извержения вулкана

11:51, 14.01.2020
Туристы из Казани застряли на Филиппинах из-за извержения вулкана
Фото: @renata_teamo

Туристы из Казани не могут вылететь домой из-за извержения вулкана Тааль.

Семья Ренаты Смирновой отдыхала в 15 км от вулкана. Они собирались посетить его, так как на вулкан открыто проводились экскурсии. Судя по видеозаписи, Рената, ее муж и двое детей с ног до головы были испачканы пеплом. В соцсети девушка подробно описала события того вечера: сначала закачалось здание, затем они узнали о сходе лавы и камнепаде.

«В три утра примерно дом тряхануло достаточно сильно. Мы уже никуда не спускались, просто держались за руки, что еще делать. Позже пришло сообщение — что это пошла лава и ожидается камнепад», — написала Рената в соцсети.

Сейчас семья находится в Маниле, где расположен аэропорт. Однако все вылеты отменены.

Общество Татарстан
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