В Казани столкновение двух такси привело к многокилометровой пробке

Фото: "Татар-Информ"

Сегодня утром в Советском районе Казани столкнулись два автомобиля такси. Это привело к многокилометровым пробкам от Компрессорного завода до улицы Ершова по Сибирскому тракту. Также, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор зафиксирован на улицах Космонавтов и Аграрной.

По данным «Татар-информ», ДТП произошло из-за того, что двое водителей не поделили дорогу на перекрестке.

На момент публикации дорожная ситуация в Казани оценивалась в 5 баллов.

Ранее самая длинная пробка в Казани растянулась на 5,5 км. Затор образовался на проспекте Победы.