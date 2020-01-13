Длина крупнейшей пробки в Казани составила 5,5 км

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В понедельник вечером самая длинная пробка в Казани растянулась на 5,5 км. Затор образовался на проспекте Победы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка от улицы Закиева до Сибирского тракта продержалась 2 часа 20 минут.

Максимальная загруженность казанских дорог вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями оказались: Фермское шоссе из центра (7 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (6 баллов).