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Длина крупнейшей пробки в Казани составила 5,5 км

20:09, 13.01.2020
Длина крупнейшей пробки в Казани составила 5,5 км
Фото: скриншот

В понедельник вечером самая длинная пробка в Казани растянулась на 5,5 км. Затор образовался на проспекте Победы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка от улицы Закиева до Сибирского тракта продержалась 2 часа 20 минут.

Максимальная загруженность казанских дорог вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями оказались: Фермское шоссе из центра (7 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (6 баллов).

ОбществоАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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