В Татарстане пройдет Поволжский агропромышленный форум

В Татарстане в выставочном центре «Казань Экспо» с 12 по 14 февраля пройдет Поволжский агропромышленный форум и специализированная выставка.

В мероприятии примут участие свыше 3 тысяч представителей агропромышленного комплекса из трехсот организаций и предприятий РТ и регионов России.

На выставке будут представлены сельскохозяйственная техника, оборудование и запчасти, средства защиты растений и удобрения, семена культур, оборудование для переработки, упаковки и сортировки продукции, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сохранятся все виды поддержки личных подсобных хозяйств.

