Ученые зафиксировали снижение температуры тела человека за последние 150 лет

Специалисты из Медицинской школы Гарвардского университета пришли к выводу, что нормальная температура человеческого тела значительно снизилась за последние 150 лет.

Исследование было опубликовано в журнале Elifesciences. В нем ученые проанализировали 600 тыс. отдельных замеров температуры тела за последние 150 лет.

Выяснилось, что каждые 10 лет температура тела снижается на 0,03 градуса по Цельсию. Это вкупе с повышением качества жизни уменьшает хронические воспалительные процессы в организме.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что горячий чай может ухудшить состояние человека с высокой температурой, поэтому его стоит пить в теплом виде.