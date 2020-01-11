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Ученые зафиксировали снижение температуры тела человека за последние 150 лет

04:30, 11.01.2020
Ученые зафиксировали снижение температуры тела человека за последние 150 лет
Фото: pixabay.com

Специалисты из Медицинской школы Гарвардского университета пришли к выводу, что нормальная температура человеческого тела значительно снизилась за последние 150 лет.

Исследование было опубликовано в журнале Elifesciences. В нем ученые проанализировали 600 тыс. отдельных замеров температуры тела за последние 150 лет.

Выяснилось, что каждые 10 лет температура тела снижается на 0,03 градуса по Цельсию. Это вкупе с повышением качества жизни уменьшает хронические воспалительные процессы в организме.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что горячий чай может ухудшить состояние человека с высокой температурой, поэтому его стоит пить в теплом виде.

ОбществоМедицина
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