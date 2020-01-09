В отношении актрисы Натальи Бочкаревой прекратили уголовное дело о хранении наркотиков

Следствие прекратило уголовное преследование актрисы Натальи Бочкаревой по обвинению в хранении наркотиков.

В связи с этим Преображенский суд Москвы попросили оштрафовать актрису. Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока неизвестна, пишет ТАСС.

Напомним, Бочкареву задержали в конце сентября в Москве после обнаружения у нее пакетика с кокаином. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сама актриса категорически отрицала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой, и обещала узнать, «откуда растут ноги».

В конце декабря дело передали в суд.