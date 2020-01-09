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Происшествия

В отношении актрисы Натальи Бочкаревой прекратили уголовное дело о хранении наркотиков

17:57, 09.01.2020
В отношении актрисы Натальи Бочкаревой прекратили уголовное дело о хранении наркотиков
Фото: ru.wikipedia.org

Следствие прекратило уголовное преследование актрисы Натальи Бочкаревой по обвинению в хранении наркотиков.

В связи с этим Преображенский суд Москвы попросили оштрафовать актрису. Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока неизвестна, пишет ТАСС.

Напомним, Бочкареву задержали в конце сентября в Москве после обнаружения у нее пакетика с кокаином. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сама актриса категорически отрицала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой, и обещала узнать, «откуда растут ноги».

В конце декабря дело передали в суд.

Происшествия
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