Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты в России

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он состоялся по инициативе российской стороны.

В ходе разговора Путин поблагодарил президента США за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах в России, говорится в сообщении на сайте Кремля. Также лидеры двух стран условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее сообщалось, что ро итогам января — сентября 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 39 терактов.