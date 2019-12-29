СМИ: в открытом доступе оказались данные около 30 тыс. пользователей портала госуслуг

Персональные данные более 28 тыс. пользователей портала госуслуг в начале декабря оказались в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала.

«В процессе мониторинга теневых форумов, где распространяют базы данных, был выявлен тестовый пример дампа сервера с логами доступа, к, предположительно, сервису госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа. В ходе анализа тестового экземпляра было установлено, что он получен из открытого индекса Elasticsearch-сервера, оставленного в свободном доступе из-за ошибки конфигурирования», — рассказал основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.

Произошла утечка таких данных, как ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другие сведения. На 15:30 уязвимость закрыта, передает «Коммерсант».

Ранее Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с персональными данными 1 млн жителей России и Казахстана, включая фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны.