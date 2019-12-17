Роскомнадзор выявил французский сайт с персональными данными 1 млн россиян

Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с персональными данными 1 млн жителей России и Казахстана, включая фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны.

Ресурс содержит данные жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана. Речь идет о сайте nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В

В итоге сайт внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хранение личных данных россиян за пределами России. Физлиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тыс., юрлиц — от 1 млн до 6 млн рублей.