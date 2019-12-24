В Казани продлили домашний арест по делу о взятке в 1,9 млн экс-сотрудника МВД

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До 24 февраля 2020 года останется под домашним арестом экс-сотрудник МВД Татарстана Максим Морозов. Накануне эту меру пресечения обвиняемому в получении взятки в 1,9 млн рублей продлил Советский райсуд Казани.



В суде сам Морозов поддержал ходатайство следователя о продлении домашнего ареста. При этом высказываться по существу обвинения не стал.

По версии Следкома по РТ, с 19 сентября по 24 октября старший оперуполномоченный оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД РТ Морозов в сговоре с неустановленными лицами убедили супругу подсудимого Китанина, что за взятку помогут найти доказательства причастности неких лиц к незаконному обороту наркотиков и тем самым повлиять на исход судебного следствия по делу. Женщина перечислила 1,863 млн рублей, 24 октября Морозов был задержан в рамках операции ФСБ.

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