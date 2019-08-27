Кредиторы «Роял Тайм Групп» намерены банкротить компанию

Кредиторы казанского игорного гиганта ООО «Роял Тайм Групп» намерены подать заявление о банкротстве компании.

Такое решение было принято сегодня на собрании кредиторов, следует из отчета, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

«Принять решение об обращении в Арбитражный суд Республики Татарстан с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне суд перенес заседание по банкротству компании на 21 августа. Процедура наблюдения в «Роял Тайм Групп» была введена в конце февраля этого года. К компании были предъявлены требования на несколько миллиардов рублей. В марте суд арестовал гендиректора компании Рустема Абдуллина.