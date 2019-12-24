В Казани две самых длинных пробки продержались по 2 часа

Самой длинной пробкой Казани во вторник стал затор на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Академика Сахарова. Он растянулся на 3,4 км и продержался 2 часа.

Пик пришелся на 18:27, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Второй по длине стала утренняя пробка на улице Мира. В 8:42 она достигла 2,8 км, а продержалась 2 часа.

Вечером максимальная загруженность дорог Казани составила 8 баллов.

В перечень самых крупных пробок попали также заторы на улице Павлюхина и Оренбургском тракте (2,2 км) и Сибирском тракте и улице Николая Ершова (2,1 км) а также улице Тэцевской (1,9 км).