В Татарстане ожидаются дождь и морось

Во вторник, 24 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в республике возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси.

Ветер южный умеренный, говорится на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 1—6 градусов ниже ноля. В Казани она составит от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах термометры покажут от -3°С до -6°С.

На дорогах гололедица, местами сильная. В отдельных районах гололед.