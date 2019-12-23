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В Казахстане увидели нарушение норм ЕАЭС в законе о предустановке российских приложений

21:19, 23.12.2019
В Казахстане увидели нарушение норм ЕАЭС в законе о предустановке российских приложений
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казахстана считают, что закон о предустановке российского ПО будет противоречить нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Речь идет о предустановке определенных программных продуктов, которые именно российскими должны быть. Здесь простой принцип — не должно быть заточки на конкретные предприятия, тем более с указанием какой-то национальной принадлежности, потому что мы вступили в единый рынок. Для нас все предприятия являются одинаковыми — российские, казахстанские, белорусские, киргизские, армянские», — передает ТАСС слова министра торговли Казахстана Бахыта Султанова.

Напомним, что 2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

В список предустанавливаемых приложений уже попали пять сервисов.

ТехнологииITОбщество
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