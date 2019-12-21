Жительница Казани незаконно провезла из Китая 53 редких коралла

Жительница Казани попыталась нелегально провезти из Китая 53 редких коралла.

В казанском аэропорту у женщины, которая вернулась из Саньи, обнаружили 53 коралла, которые находятся на грани исчезновения. Сопроводительных документов при ней не было.

В отношении путешественницы составили два административных протокола о недекларировании товаров и нарушении запрета или ограничения на ввоз, передает пресс-служба татарстанской таможни.

Сотрудники таможни также отметили, что почти на каждом рейсе из Саньи у двух-четырех пассажиров находят редкие кораллы, но 53 — это новый рекорд.