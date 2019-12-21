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В туристическом комплексе в Башкирии родился детеныш редкой лани

22:17, 21.12.2019
В туристическом комплексе в Башкирии родился детеныш редкой лани
Фото: wikipedia.org

В туристическом комплексе в Башкирии у редких ланей, привезенных год назад, появился детеныш.

По словам управляющего комплексом, в контактном зоопарке живут четыре взрослых лани — три самочки разных мастей и самец.

Сейчас детеныш весит около 10 кг, это девочка. Первое время ее кормила мать, а после,когда питания стала недоставать, подкармливали сотрудники, передает «Интерфакс».

Сейчас подросшая самочка ест сено и овес вместе с взрослыми животными. Уточняется, что диких ланей привезли из Саратовской области в Нуримановский район Башкирии. Животных держат в вольере, поскольку зимой в дикой природе они не выживут.

Общество Башкортостан
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