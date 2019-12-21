В туристическом комплексе в Башкирии родился детеныш редкой лани

В туристическом комплексе в Башкирии у редких ланей, привезенных год назад, появился детеныш.

По словам управляющего комплексом, в контактном зоопарке живут четыре взрослых лани — три самочки разных мастей и самец.

Сейчас детеныш весит около 10 кг, это девочка. Первое время ее кормила мать, а после,когда питания стала недоставать, подкармливали сотрудники, передает «Интерфакс».

Сейчас подросшая самочка ест сено и овес вместе с взрослыми животными. Уточняется, что диких ланей привезли из Саратовской области в Нуримановский район Башкирии. Животных держат в вольере, поскольку зимой в дикой природе они не выживут.