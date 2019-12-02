В РФ начнут штрафовать за хранение данных россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хранение личных данных россиян за пределами России.

Так, физлиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тыс., для юрлиц — от 1 млн до 6 млн рублей.

При повторном нарушении сумма увеличится вплоть до 18 млн рублей, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что в сети вновь были обнаружены персональные данные более 1 млн россиян.