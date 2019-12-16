Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time опубликовал список самых лучших гаджетов, выпущенных начиная с 2010 года.

В список попало сразу несколько устройств от компании Apple — это планшет iPad (был выпущен в 2012 году), умные часы Watch (2015) беспроводные наушники AirPods (2016).

Также среди лучших гаджетов Time назвал электромобиль Tesla Model S (2012), компьютер Raspberry Pi размером с кредитную карту (2012), медиаплеер Google Chromecast (2013), квадрокоптер DJI Phantom (2013), умную колонку Amazon Echo (2014), игровую консоль Nintendo Switch (2017) и игровой контроллер Xbox Adaptive Controller для людей с ограниченными возможностями (2018).

Ранее президент компании Qualcomm Кристиано Амон заявил, что смартфоны потеряют актуальность уже через 2 года.

