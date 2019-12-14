Казанский «Зенит» в трех сетах обыграл нижегородский АСК
«Зенит-Казань» в выездном матче регулярного первенства России по волейболу в трех сетах обыграл нижегородский АСК (3:0).
Несмотря на итоговый счет, сама встреча прошла в упорной борьбе. Хозяева площадки навязали казанцам борьбу с первой же подачи, но мастерство волейболистов «Зенита» позволило гостям добыть очередную победу.
Самым результативным в составе казанцев стал Эрвин Нгапет, набравший 15 очков.
Чемпионат России. 11-й тур
АСК (Нижний Новгород) — «Зенит-Казань» — 0:3 (23:23, 18:25, 22:25)
АСК: Андреев (3), Петровс (2), Маркин (10), Никоненко (6), Вендт (15), Пятыркин (6) — стартовая шестёрка, Мелкозёров (либеро), Валеев (0), Садаков (0).
«Зенит-Казань»: Бутько (2), Нгапет (15), Лихошерстов (7), Соколов (16), Михайлов (4), Вольвич (7) — стартовая шестёрка, Кротков (либеро), Голубев (либеро), Сурмачевский (2).
Очки — 63:75, подача — 7:11, атака — 31:34, блок — 4:8, приём — 41%:52%, ошибки — 22:21.
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