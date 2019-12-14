Названа предварительная причина пожара на крейсере “Адмирал Кузнецов”

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Пожар на “Адмирале Кузнецове” произошел по вине экипажа. Такие выводы сделал судоремонтный завод.

Перед любой огневой работой экипаж должен проверить безопасность и дать письменное разрешение. Один из членов экипажа обязан наблюдать за работой других со стороны.

Моряки не заметили мазут на поверхности, куда летела искра от сварки. Ответственных за наблюдение за сварочными работами рядом тоже не оказалось, передает “Мэш” со ссылкой на пресс-службу СРЗ «Звёздочка».

Напомним, что пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. Ликвидация ЧП заняла почти сутки.