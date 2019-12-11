Twitter назвал главные темы 2019 года

Сервис микроблогов Twitter назвал главные обсуждаемые события и персоны за 2019 год.

Самым обсуждаемым событием стал пожар в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля. Также пользователи много обсуждали начало эпохи Рэйва (смена императора в Японии), и массовые протесты в Венесуэле.

Наиболее обсуждаемыми личностями в 2019 году стали президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин занял десятое место. Самыми популярными спортсменами стали нападающий футбольного клуба ПСЖ Неймар, форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Среди музыкантов это группа BTS, Ариана Гранде и Дрейк, среди актеров - Том Холланд, Крис Эванс и Зендая.

Среди сериалов больше всего обсуждали «Игру престолов», «Очень странные дела» и «Симпсонов», среди фильмов - «Мстители: Финал», «История игрушек 4» и «Джокер».

Ранее Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал слова, наиболее употребляемые в 2019 году в русскоязычных медиа.