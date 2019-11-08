Институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал слово года

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал слова, наиболее употребляемые в 2019 году в русскоязычных медиа. На первом месте оказалось слово «пожар», оно в основном связано с пожаром в соборе Парижской Богоматери и пожарами в Сибири.

Второе место заняло слово «протест», оно часто употреблялось в связи с протестам в Париже, Гонконге, Москве», пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя проекта «Слово года» в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина Михаила Осадчего.

В целом в материалах СМИ и социальных сетях эксперты выявили более 100 ключевых слов из наиболее резонансных для россиян тем в 2019 году. В список вошли смена власти Казахстана, крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, смена власти Украины и т. д.

Ранее британский толковый словарь Collins выбрал свое словосочетание 2019 года. По мнению лингвистов, главным символом этого года стало словосочетание «климатическая забастовка» (climate strike).