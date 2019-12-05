КАМАЗ взял серебро премии «Экспортер года»

ПАО «КАМАЗ» взяло серебро в номинации «Крупный бизнес: экспортер года в сфере высоких технологий» премии «Экспортер года», учрежденной правительством Российской Федерации.

Компания поставляет продукцию в более чем 50 стран мира, отметилась появлением новых экспортных продуктов и получением пяти европейских сертификатов одобрения. Также завод поставил в Литву пилотную партию автомобилей КАМАЗ-5325 экологического стандарта Евро-6.

Победителей премии в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» наградил министр финансов РФ Антон Силуанов. Всего на соискание премии было подано более 1,6 тыс. заявок из регионов. Победителей выбирали в следующих номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Экспортер года в сфере АПК», «Экспортер года в сфере услуг», «Новая география» и «Прорыв года». Более 70% участников — субъекты малого и среднего бизнеса.

Победители премии получат следующие бонусы: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, регистрацию на зарубежном маркетплейсе, а также обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» передало 80 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO группе компаний «Крафтер» из Краснодара, которая занимается грузовыми перевозками.

