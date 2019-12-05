Медведев прокомментировал допинговый скандал
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что в российском спорте есть проблема допинга. При этом он считает происходящее в ВАДА (WADA) «бесконечным антироссийским сериалом».
«Вполне вероятно, что нашей стране будет достаточно сложно в спортивной среде», — заявил председатель правительства.
Необходимо бороться с допингом в российском спорте и в то же время отстаивать интересы каждого конкретного спортсмена.СпортОбществоВласть
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