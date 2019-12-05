Медведев прокомментировал допинговый скандал

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что в российском спорте есть проблема допинга. При этом он считает происходящее в ВАДА (WADA) «бесконечным антироссийским сериалом».

«Вполне вероятно, что нашей стране будет достаточно сложно в спортивной среде», — заявил председатель правительства.

Необходимо бороться с допингом в российском спорте и в то же время отстаивать интересы каждого конкретного спортсмена.