За месяц наркополицейские Татарстана перекрыли еще два канала поставок запрещенных веществ

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин на брифинге озвучил итоги работы специализированных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Информацию передает корреспондент «Реального времени».

В 2019 году перекрыты 42 канала поставок наркотиков на территорию республики, в том числе пять международных, изъято более 550 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Месяц назад общий объем изъятых из оборота веществ составлял 500 килограммов, а количество перекрытых каналов поставки доходило до четырех десятков.

Значительная часть — почти 430 кг — это синтетические наркотики. Также было изъято 75 кг гашиша, почти 19,5 кг марихуаны и 7,747 кг маковой соломы.

Ранее «Реальное время» сообщало, как поработали наркополицейские Татарстана в 2019 году.