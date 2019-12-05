Исполком Казани признал непригодным для проживания дом в центре города
Власти Казани признали непригодным для проживания дом №18 по улице Жуковского. Старое деревянное здание расположено возле Лицея №116.
«Признать жилые помещения дома №18 по ул.Жуковского непригодными
для проживания в соответствии с заключением Общества с ограниченной ответственностью «ПКБ Идея», — говорится в постановлении исполкома, опубликованном в сборнике документов мэрии.
Ранее правительство РФ разъяснило как признавать жилье аварийным.
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