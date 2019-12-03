Apple собирается выпускать iPhone дважды в год

Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год. С 2011 года американская компания представляет новые модели iPhone осенью.



Аналитик JP Morgan Самик Чаттердж утверждает, что шестимесячный цикл позволит Apple конкурировать с другими производителями. Также изменение стратегии выпуска смартфонов позволит вовремя вносить необходимые изменения в свои устройства, сообщает CNBC.



Ранее в Сети появилась первая фотография прототипа нового базового iPhone. Также известно, что следующий iPhone SE будет выглядеть как iPhone 8.