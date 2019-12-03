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Apple собирается выпускать iPhone дважды в год

18:26, 03.12.2019
Apple собирается выпускать iPhone дважды в год
Фото: flickr.com

Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год. С 2011 года американская компания представляет новые модели iPhone осенью.

Аналитик JP Morgan Самик Чаттердж утверждает, что шестимесячный цикл позволит Apple конкурировать с другими производителями. Также изменение стратегии выпуска смартфонов позволит вовремя вносить необходимые изменения в свои устройства, сообщает CNBC.

Ранее в Сети появилась первая фотография прототипа нового базового iPhone. Также известно, что следующий iPhone SE будет выглядеть как iPhone 8.

Технологии
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