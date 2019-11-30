У большого количества нянек: Евро-2020 пройдет в одиннадцати странах

Сегодня в Бухаресте состоится жеребьевка финального этапа футбольного Евро-2020. Анонсируя это мероприятие, «Реальное время» рассказывает о революционном с точки зрения формата турнире.

Нововведение от Платини



В принципе, некоторые группы сформированы уже на три четверти, к примеру России остается узнать только одного соперника, помимо уже имеющихся Бельгии и Дании. Причем выбор состоит из двух неизвестных: либо Финляндия (хоть бы, хоть бы), либо Уэльс (вы нам еще за прошлый Евро ответите! Вот только Вадима Евсеева подтянем в тренерский штаб). Интрига так себе, на любителя, поэтому, не заглядывая далеко в будущее, мы решили окунуться с головой в прошлое.

Идея с проведением чемпионата без хозяина родилась и, в общем-то, осуществилась при предыдущем президенте УЕФА Мишеле Платини. Будучи в процессе переизбрания на третий президентский срок, он участвовал в выборе страны-претендентки на Евро-2020. В этом году чемпионаты Европы отметят 60-летний юбилей, и очередной француз выступил с очередной спортивной инициативой. Раз уж мы окунаемся в прошлое, то Олимпиады, напомним, придумал Пьер де Кубертен, футбольные ЧМ — детище Жюля Риме, инициатором проведения ЧЕ стал Анри Делоне, а еврокубки были общей идеей журналистов газеты «Экип». Ну и Платини, воспользовавшись неизвестным ему девизом российских десантников «Кто, если не мы», вписал свое имя в историю. Выиграл президентские выборы в марте 2015-го, после чего был дисквалифицирован, и срок его дисквалификации закончится 21 декабря сего года. Если у кого-то из читателей есть желание «размяться» перед празднованием Нового года, а повода не нашлось, то вот вам подходящий, пуркуа бы и не па?

В итоге набралось сразу 12 желающих принять Евро-2020, причем пять из них — Азербайджан, Венгрия, Ирландия, Румыния и Шотландия — на сегодня еще не отобрались на чемпионат. Путевок осталось четыре, так что впервые в истории одна из стран-хозяек окажется чужой на этом празднике жизни. И это Азербайджан, сборная которого не попала в стыковые матчи.

Идея с проведением чемпионата без хозяина родилась при предыдущем президенте УЕФА Мишеле Платини. Будучи в процессе переизбрания на третий президентский срок, он участвовал в выборе страны-претендентки на Евро-2020. Фото skysports.com

В принципе, чемпионат Европы продолжает эволюционное развитие. Первые пять розыгрышей, с 1960-го по 1976-й, завершались по кубковому сценарию, недаром трофей носит имя «Кубок Анри Делоне»: полуфиналы, матч за третье место и финал, причем место проведения турнира зависело от того, кто попал в квартет сильнейших. С 1980 года количество участников увеличилось до восьми, и этот формат выглядел вполне оправданным. Европа тех лет выглядела стройной красоткой, включавшей в себя 28 государств, готовых играть в футбол. Великобритания на правах родоначальницы футбола имела право делегировать четыре сборные (помимо Англии, еще Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс), и футбольный отбор в те годы выглядел просто и логично: семь победителей отборочных групп плюс хозяйка турнира.

Раздувшаяся Европа

Но тут произошло несколько событий, изменивших карту Старого Света. Во-первых, появились Андорра, Сан-Марино и Фарерские острова, во-вторых и в главных, развалились СССР (10 стран в Европе, а также примкнувший к ним со временем Казахстан), Югославия (прямо сейчас уже шесть стран) и Чехословакия. Европу раздуло до состояния роженицы. Понятно, что из 17 участников первого ЧЕ-1960 логично было отбирать четверых финалистов, из 31 страны можно было взять 8, из 47 команд в 1996 году — 16.

Но затем возникло множество государств, маленьких, но гордых, этот процесс продолжается (Гибралтар, Косово, Лихтенштейн), и отбор на ЧЕ стал напоминать сцену из «Мухи-цокотухи», где «прибегали таракашки, выпивали по три чашки». Сейчас в отборе участвуют уже 55 стран. Неудивительно, что с прошлого Евро в финале 24 сборные. И это много — с таким количеством участников может справиться только крупная и мощная страна, такая как Франция, хозяйка ЧЕ-2016.

Именно европейская футбольная организация, прогнозируя такое развитие событий, стала первой, кто начал делить бремя гостеприимных хозяев, начав с Евро-2000. Опять же, первый опыт с приемом 16 команд был в большой и развитой Англии, а дальше были Бельгия — Голландия (2000), Австрия — Швейцария (2008) и Польша — Украина (2012). Та же Голландия, взвалив на себя обязанности хозяйки в 2000-м, вынуждена была задействовать, помимо трех крупных городов страны — Амстердама, Роттердама и Эйндховена, еще 100-тысячный Арнем. Хотя в стране есть полумиллионная Гаага, но местный «Ден Хааг» — скромный по футбольным меркам клуб, стадиона на 15 тысяч ему хватает за глаза, а у «Витесса» из Арнема было 25 тысяч. По таким же мотивам Бельгия, например, выбрала трех фаворитов — Брюссель, Брюгге, Льеж — плюс Шарлеруа, а не Антверпен. Поскольку люди руководствуются экономическими показателями, а не амбициями действующего губернатора.

Чемпионат Европы продолжает эволюционное развитие. Первые пять розыгрышей, с 1960-го по 1976-й, завершались по кубковому сценарию, недаром трофей носит имя «Кубок Анри Делоне». Фото uefa.com

Очень любопытным с точки зрения политэкономии выглядел выбор городов для проведения еще одного совместного Евро — в Польше и Украине в 2012 году. Логичные Киев, Донецк и Харьков украинцы дополнили Львовом. Днепропетровск, как тогда назывался декомунизированный ныне город Днепр, имел куда больше оснований для проведения матчей ЧЕ (команды Львова до присоединения города к незалежной четырежды побеждали в чемпионате Польши), но Виктор Янукович принял именно такое решение. В свою очередь поляки подразнили Германию, сыграв в Гданьске (Данциге), доставшемся им после Первой мировой, и во Вроцлаве (Бреслау), обретенном после Второй мировой. Кстати, любопытен польский путь развития футбольной инфраструктуры. К проведению чемпионата мира U-20 нынешнего года там привлекли совсем другие города: Бельско-Бялу, Быдгощ, Гдыню, Лодзь, Любин, Тыхы.

Заглядывая в будущее

Как бы то ни было, а проведение ЧЕ-2020 станет единственным таким опытом, и уже с 2024 года УЕФА вернется к проведению чемпионата в одной стране — хозяйкой соревнований будет Германия. В памяти еще свеж немецкий ЧМ-2006, в котором участвовали 32 сборные, игравшие в 12 городах. Причем 10 из них были ранее городами ФРГ (плюс Берлин и Лейпциг). Кстати, и сейчас западногерманский Мюнхен входит в число городов-хозяев ЧЕ, будучи в этом списке одной из трех «нестолиц» своей страны. Помимо него, это Санкт-Петербург и, неожиданно, испанский Бильбао. Питер наряду с Копенгагеном примет три матча в нашей группе и может стать домашней ареной не только сборной России, но и финнов в случае их попадания в нашу группу.

В конце марта будущего года 16 сборных разыграют последние четыре путевки на чемпионат, причем Венгрия и Румыния попали в одну группу — таким образом, кто-то из них точно не попадет на «домашний» чемпионат. А может быть, не повезет сразу двоим, поскольку фаворитом их отборочной группы можно называть Исландию. Именно с ней румыны сыграют в гостях и в случае победы еще раз поедут в гости — к победителю пары Болгария — Венгрия. Тяжело будет Ирландии, которая сыграет в гостях со Словакией и в случае успеха снова будет играть на чужом поле — с победителем матча Босния и Герцеговина — Северная Ирландия. Зато повезло квартету, в котором собрались Белоруссия, Грузия, Косово и Северная Македония. Ни одна из этих стран еще не была участником финальной части Евро, так что на ЧЕ-2020 совершенно точно будет еще один дебютант, помимо Финляндии.

Санкт-Петербург примет три матча в нашей группе и может стать домашней ареной не только сборной России, но и финнов в случае их попадания в нашу группу. Фото dp.ru

Тем, кто относится к нынешнему Евро пренебрежительно, будучи расстроен большим количеством участников и хозяев и запутанной системой отбора, мы просто напомним о славной странице советского футбола, которая при ближайшем рассмотрении оказывается не такой уж и славной. Дебютный чемпионат Европы выиграла сборная СССР, при этом стран-участниц в турнире было, как уже отмечалось, всего 17. Отказались играть вице-чемпион мира Швеция, Англия, Италия, ФРГ и еще девять стран, объяснивших это загруженностью футболистов в своих чемпионатах и еврокубках (смешно до колик, учитывая, что тогда даже победители Кубка европейских чемпионов проводили только семь матчей). В четвертьфинале с нами отказалась играть Испания, и для завоевания золотых медалей нам понадобилось обыграть только Венгрию, Чехословакию и Югославию, проведя всего четыре матча.

