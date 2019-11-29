Компания «Акконд» из Чувашии вновь стала лауреатом «Реального рейтинга»

Лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Пищевая промышленность» стала кондитерская компания «Акконд». Компания получает статуэтку в этой номинации уже второй год подряд.

«Акконд» — одна из ведущих кондитерских компаний России, ежегодно выпускающая около 100 тысяч тонн продукции. Ассортимент компании насчитывает около 300 наименований.

Помимо нее, на статуэтку в номинации «Пищевая промышленность» претендовали «Белебеевский молочный комбинат» (Башкирия), «Макпром» (Саратовская область), «Эссен продакшн АГ» (Самарская область), «Мясокомбинат «Звениговский» (Марий Эл), «Кировмолкомбинат» (Кировская область), «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (Мордовия), «Челны Холод» (Татарстан), «Милком» (Удмуртия), «ЗМК» (Татарстан).