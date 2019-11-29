Компания «Акконд» из Чувашии вновь стала лауреатом «Реального рейтинга»
Лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Пищевая промышленность» стала кондитерская компания «Акконд». Компания получает статуэтку в этой номинации уже второй год подряд.
«Акконд» — одна из ведущих кондитерских компаний России, ежегодно выпускающая около 100 тысяч тонн продукции. Ассортимент компании насчитывает около 300 наименований.
Помимо нее, на статуэтку в номинации «Пищевая промышленность» претендовали «Белебеевский молочный комбинат» (Башкирия), «Макпром» (Саратовская область), «Эссен продакшн АГ» (Самарская область), «Мясокомбинат «Звениговский» (Марий Эл), «Кировмолкомбинат» (Кировская область), «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (Мордовия), «Челны Холод» (Татарстан), «Милком» (Удмуртия), «ЗМК» (Татарстан).
Справка
Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из девяти номинаций.
Рейтинг определят с помощью специально разработанной методики, при участии экспертного совета, в составе которого представители ВЦИОМ, «Деловой России», «Опоры России», Института развития финансовых рынков и ФИНАМ.
Оценивать участников «Реального рейтинга» будут по пяти критериям:
- Размер активов,
- Объем выручки от продаж,
- Чистая прибыль,
- Объем уплаченных налогов,
- Рентабельность.
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