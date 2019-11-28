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Сибгатуллина выиграла спринтерскую гонку на первом этапе Кубка России по биатлону

11:36, 28.11.2019
Сибгатуллина выиграла спринтерскую гонку на первом этапе Кубка России по биатлону
Фото: vk.com/bi_athlon

Сегодня в Тюмени и Ханты-Мансийске стартовал первый этап Кубка России по биатлону.

В спринтерской гонке среди женщин победу одержала Резеда Сибгатуллина, представляющая команду Ямало-Ненецкого автономного округа. Она не допустила промахов на стрельбище и опередила, занявшую второе место Ульяну Кайшеву на 14,7 секунды. Третьей стала Наталья Ушкина.

Гонки преследования по итогам спринта состоятся 30 ноября, девушки пробегут 10 км дистанции.

Спринт

1. Резеда Сибгатуллина — 21.22,6 (0+0)

2. Ульяна Кайшева — 14,7 (0+0)

3. Наталья Ушкина — 15,0 (0+0)

4. Валерия Васнецова — 35,7 (0+0)

5. Лейсан Бикташева — 36,5 (0+1)

6. Екатерина Мошкова — 53,2 (0+1)

Спорт
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