Сибгатуллина выиграла спринтерскую гонку на первом этапе Кубка России по биатлону
Сегодня в Тюмени и Ханты-Мансийске стартовал первый этап Кубка России по биатлону.
В спринтерской гонке среди женщин победу одержала Резеда Сибгатуллина, представляющая команду Ямало-Ненецкого автономного округа. Она не допустила промахов на стрельбище и опередила, занявшую второе место Ульяну Кайшеву на 14,7 секунды. Третьей стала Наталья Ушкина.
Гонки преследования по итогам спринта состоятся 30 ноября, девушки пробегут 10 км дистанции.
Спринт
1. Резеда Сибгатуллина — 21.22,6 (0+0)
2. Ульяна Кайшева — 14,7 (0+0)
3. Наталья Ушкина — 15,0 (0+0)
4. Валерия Васнецова — 35,7 (0+0)
5. Лейсан Бикташева — 36,5 (0+1)
6. Екатерина Мошкова — 53,2 (0+1)Спорт
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