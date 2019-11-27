Стали известны самые популярные смартфоны в России

По итогам III квартала 2019 года лидером рынка смартфонов в России стала компания Huawei и ее суббренд Honor. На долю первой пришлось 7% рынка, второго — 25%.

На втором месте оказался Samsung. Несмотря на то, что ему принадлежит 32% рынка, он все же отстает с минимальным отрывом. Далее идут Xiaomi и Apple.

В целом за III квартал 2019 года россияне приобрели 8,6 млн смартфонов и 2 млн прочих мобильных устройств, следует из отчета IDC.

Ранее сообщалось, что Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi. Для этого южнокорейский производитель отдаст производство комплектующих на аутсорс.