Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi. Для этого южнокорейский производитель отдаст производство комплектующих на аутсорс.
В частности компания планирует передать пятую часть своего производства смартфонов фирме Wingtech, передает Reuters.
По словам источников, южнокорейская компания в следующем году из запланированных к выпуску 300 млн мобильных устройств около 60 млн телефонов собирается изготовить в Китае с привлечением ODM-производителей.
Еще в 2017 году стало известно, что Samsung вложит в производство чипов памяти в Китае $7 миллиардов
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