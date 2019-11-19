Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei

Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi. Для этого южнокорейский производитель отдаст производство комплектующих на аутсорс.

В частности компания планирует передать пятую часть своего производства смартфонов фирме Wingtech, передает Reuters.

По словам источников, южнокорейская компания в следующем году из запланированных к выпуску 300 млн мобильных устройств около 60 млн телефонов собирается изготовить в Китае с привлечением ODM-производителей.

Еще в 2017 году стало известно, что Samsung вложит в производство чипов памяти в Китае $7 миллиардов

