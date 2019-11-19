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Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei

03:32, 19.11.2019
Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei
Фото: wikimedia.org

Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi. Для этого южнокорейский производитель отдаст производство комплектующих на аутсорс.

В частности компания планирует передать пятую часть своего производства смартфонов фирме Wingtech, передает Reuters.

По словам источников, южнокорейская компания в следующем году из запланированных к выпуску 300 млн мобильных устройств около 60 млн телефонов собирается изготовить в Китае с привлечением ODM-производителей.

Еще в 2017 году стало известно, что Samsung вложит в производство чипов памяти в Китае $7 миллиардов

ТехнологииIT
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