Спортсменка «Синтеза» Карина Шкляр завоевала серебро этапа Гран-при по прыжкам в воду

Фото: Ринат Назметдинов, "Реальное время"

Воспитанница Казанского училища олимпийского резерва и спортсменка водного клуба «Синтез» Карина Шкляр завоевала серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

В финале восьмого этапа мировой серии в Куала-Лумпуре (Малайзия) россиянка выступала в дуэте с Мариной Шишкановой, их результат составил 255,90 балла.



Победили китаянки Сяохуэй Хуан/Ин Вэй (291,30), третьими стали малазийки Ло Жиай/Лай Ясмин (255,72).

Напомним, ранее Шкляр рассказала о краже бронзовой медали, завоеванной ею в прыжках с трехметрового трамплина на Универсиаде в Неаполе.