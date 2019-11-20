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Спортсменка «Синтеза» Карина Шкляр завоевала серебро этапа Гран-при по прыжкам в воду

12:41, 20.11.2019
Спортсменка «Синтеза» Карина Шкляр завоевала серебро этапа Гран-при по прыжкам в воду
Фото: Ринат Назметдинов, "Реальное время"

Воспитанница Казанского училища олимпийского резерва и спортсменка водного клуба «Синтез» Карина Шкляр завоевала серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

В финале восьмого этапа мировой серии в Куала-Лумпуре (Малайзия) россиянка выступала в дуэте с Мариной Шишкановой, их результат составил 255,90 балла.

Победили китаянки Сяохуэй Хуан/Ин Вэй (291,30), третьими стали малазийки Ло Жиай/Лай Ясмин (255,72).

Напомним, ранее Шкляр рассказала о краже бронзовой медали, завоеванной ею в прыжках с трехметрового трамплина на Универсиаде в Неаполе.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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