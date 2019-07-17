Карина Шкляр: «Мою бронзовую медаль Универсиады украли»

Фото: Ринат Назметдинов, "Реальное время"

Воспитанница Казанского училища олимпийского резерва и спортсменка водного клуба «Синтез» Карина Шкляр рассказала о краже ее бронзовой медали, завоеванной в прыжках с трехметрового трамплина на Универсиаде в Неаполе.



— Медаль кому-то понравилась в Италии, и поэтому она осталась там, хотя нас до поездки предупреждали о возможности кражи, что не все в порядке с безопасностью. Сначала я расстроилась, но затем решила для себя, что это всего лишь медаль, статус бронзового призера Универсиады у меня никто не украдет. Будут еще медали.

Возможности как-то вернуть награду уже нет, мы пытались выйти на преступников, однако результатов это не принесло, — приводит слова Шкляр корреспондент «Реального времени».



Напомним, что тридцатая Всемирная летняя Универсиада проходила в итальянском Неаполе с 3 по 14 июля. Из 82 медалей, завоеванных на состязаниях сборной России, 14 — на счету татарстанских спортсменов.